Incontro Antenna 5G di Via Ammiraglio Rizzo a Marina di Ragusa

Incontro in video conferenza tra i rappresentanti del comitato spontaneo di Marina di Ragusa “No all’installazione selvaggia delle antenne”, con il supporto dell’avv. Rosario Nigro di Assoutenti provincia di Ragusa, e l’amministrazione comunale alla presenza del Sindaco di Ragusa e del vice sindaco nonchè dei tecnici comunali per l’aggiornamento sulla questione dell’antenna 5G di Via Ammiraglio Rizzo a Marina di Ragusa. All’incontro è stato invitato anche, Alfio Turco della Polab S.r.l., società specializzata in consulenze ai Comuni su Regolamenti e piani comunali di telecomunicazioni, e Tania Spanò referente dell’associazione italiana elettrosensibili. Alla fine della riunione si è deciso l’aggiornamento ad un nuovo incontro alla presenza delle parti.

“Abbiamo ribadito all’amministrazione comunale la nostra profonda contrarietà rispetto al sito prescelto per l’installazione, situato a pochissimi metri dalle abitazioni in una zona della frazione marina che negli ultimi anni ha avuto un forte insediamento urbano. Non si può pretendere che siano i cittadini a dover trovare le alternative e a dover valutare l’incidenza dell’impianto e dei campi elettromagnetici” così afferma l’avv. Rosario Nigro di Assoutenti Provincia di Ragusa. Oltre all’impatto paesaggistico, la sig.ra Tania Spanò, referente dell’associazione italiana elettrosensibili, ha evidenziato all’amministrazione comunale il rovinoso impatto sulla salute pubblica che l’installazione di un’antenna del genere comporterebbe sulla popolazione residente e non, costretta all’esposizione diretta ai campi elettromagnetici oltre i limiti consentiti. Tonino Gulino tra i referenti del comitato cittadino dichiara: “Ribadiamo che l’intenzione

del comitato non è quella di mettersi di traverso rispetto allo sviluppo della tecnologia, ma ci aspettiamo più sostegno dal Sindaco e dall’amministrazione comunale visto che i cittadini residenti hanno dovuto subire inermi l’avvio dei lavori per l’installazione di un vero e proprio eco mostro.”

A seguito del contributo tecnico offerto dal dott. Turco, l’attenzione di Assoutenti si è rivolta poi alla questione dell’attuale stato del Regolamento antenne del Comune di Ragusa.“Si tratta di un regolamento vecchio del 2010 mai aggiornato” spiega l’avv. Rosario Nigro “che contiene disposizioni ormai superate dai numerosi provvedimenti di legge succedutisi negli anni e che quindi è del tutto inadatto per poter affrontare la questione oggi; basti pensare al fatto che lo stato attuale degli impianti attivi e degli insediamenti urbanistici a Marina di Ragusa è completamente mutato in 14 anni. È necessario che il Comune, sulla scorta della valutazione del fondo elettromagnetico, aggiorni i programmi di copertura della rete per mitigare gli impatti sulla popolazione. In questo modo i Comuni possono farsi trovare pronti rispetto ai programmi di sviluppo presentati dagli operatori ed evitare l’installazione selvaggia delle antenne”.

Il comitato con il supporto di Assoutenti provincia di Ragusa, rafforza il suo impegno sulla questione e si riserva ogni iniziativa, anche istruttoria, per la tutela della collettività.

