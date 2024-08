Pozzallo. Marefestival, grande attesa per Dargen D’amico

Dopo il successo del primo degli appuntamenti di Marefestival con il concerto di Orietta Berti, la città di Pozzallo è pronta ad accogliere un altro nome di grande richiamo Dargen D’Amico.

Lunedì 5 agosto il cantautore sul palco di Piazza delle Rimembranze porterà la sua “Onda Alta” (con cui ha partecipato a Sanremo lo scorso febbraio) e le altre canzoni del suo repertorio. Il rapper e cantautore, dopo essere stato uno dei giudici di X-Factor, ha deciso infatti di ritornare a Sanremo e di coinvolgere il grande pubblico. E c’è riuscito infatti il brano “Onda Alta” ha sicuramente fatto tanto discutere affrontando un tema di grande attualità come quello dei migranti in mare.

Ed è per questo che Dargen è l’artista perfetto per Pozzallo terra che ogni giorno accoglie centinaia di migranti che sbarcano proprio nel suo porto. “Pozzallo-ha dichiarato il sindaco Ammatuna- è una città accogliente che, nonostante le difficoltà oggettive, vive la presenza degli immigrati, come arricchimento,

confronto con altri popoli. Siamo contenti di ospitare un artista che ha mostrato grande sensibilità per questo tema.”

Un artista che sa affrontare temi importanti ma con sonorità dance per arrivare al grande pubblico e farlo riflettere ma allo stesso tempo divertire come dimostra l’altro grande successo di Sanremo 2022 “Dove si balla” sei volte Disco di Platino.

“La scelta di avere questo artista nel cartellone di eventi di Marefestival-spiega il vice sindaco e assessore al turismo Raffaele Monte-è una scelta voluta proprio perché interpreta lo spirito della nostra città. Una città che vive il mare come ponte di collegamento con gli altri popoli ma anche come risorsa per il turismo. Che deve riflettere ma deve anche saper vivere con leggerezza e spensieratezza soprattutto in estate quando accoglie tanti turisti. Una città che ha a cuore i suoi ed infatti abbiamo anche voluto soddisfare i loro gusti musicali scegliendo un rapper che parla il loro stesso linguaggio. Insomma questo non è un concerto a Pozzallo ma per Pozzallo. Ed è per questo che siamo molto contenti di ospitare questo artista e siamo certi che anche questo evento sarà un successo”

Salva