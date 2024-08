Modica, cerimonia di Apertura dell’Anno Inner Wheel 2024-2025

Si è tenuta la Cerimonia di Apertura dell’Anno Inner Wheel 2024-2025 del Club Inner Wheel Ragusa Contea di Modica.

La Presidente Daniela Curreri, al suo secondo mandato, dopo aver rivolto un caloroso saluto alle socie e agli ospiti presenti, ha fatto un’analisi dell’anno 2023-2024, proponendo, inoltre,

all’assemblea un video riepilogativo le molteplici attività svolte dal Club.

Successivamente, la Presidente ha mostrato all’assemblea la slide del logo annuale internazionale 2024-2025 “Heartbeat of Humanity. Every beat counts. Every action matters” e la slide del logo del Progetto Sociale Triennale 2024-2027 “Reach & Inspire for a better world”, esplicitandone i diversi goals; ha infine esposto il Progetto Nazionale, che si ispira ad entrambi, dal titolo “Ritorno al futuro. Il domani dei Giovani passa da qui”.

La Presidente, ha sottolineato che il Club, essendo tra l’altro, in gran parte composto da insegnanti, si impegnerà in progetti e service, rivolti alla comunità scolastica, e curerà programmi per l’inclusione, la parità di genere, la solidarietà, la pace…i pilastri su cui costruire un futuro luminoso per le generazioni a venire.

La cerimonia, è stata arricchita dall’ingresso di una nuova amica, Ausilia Cannizzaro, presentata dalla socia Beatrice Antoci; in linea con le indicazioni della Presidente Internazionale, il Club Ragusa Contea di Modica si impegnerà a far crescere la famiglia Inner Wheel, invitando nuove amiche, che porteranno energie e idee innovative, ad unirsi, poiché ogni battito conta, ogni azione è importante.

La cerimonia si è conclusa con la presentazione del nuovo esecutivo per l’anno 2024-2025.

