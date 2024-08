Calcio. Lucas Idoyaga potrebbe tornare in Italia: a Modica

Lucas Idoyaga, attaccante argentino di Buenos Aires, 28 anni, potrebbe ritrovare il suo ex allenatore Pasquale Ferrara, con cui due stagioni fa conquistarono con la maglia della Nuova Igea Virtus un fantastico double (campionato di Eccellenza e Coppa Italia regionale).

Il Modica Calcio, infatti, sembrerebbe intenzionato a trattare con l’esterno mancino, che andrebbe di fatto a rafforzare un organico che punta con fermezza alla promozione in Serie D, e che perfettamente potrebbe adattarsi negli schemi di Ferrara.

Idoyaga, che a Barcellona si consacrò come top player della categoria, risultando il miglior marcatore dei giallorossi con 21 reti stagionali (13 in campionato e 8 in Coppa), incantò tutto il popolo del Longano, ma non solo. Infatti anche la tifoseria e la società del Modica rimasero folgorati dalle sue giocate e dalla sua tecnica, specialmente in quella domenica del 18 dicembre 2022 quando, nello scontro al vertice del Girone B di Eccellenza, giocato al “Vincenzo Barone” di Modica, l’argentino stese i rossoblu con una fantastica doppietta, consentendo all’Igea Virtus di uscire vittoriosa per 2-1.

Quelle che sino a questo momento sembrerebbero solo delle indiscrezioni, il popolo modicano spera dunque possano a breve diventare realtà.

Nella foto, Lucas Idoyaga con la maglia della Nuova Igea Virtus

