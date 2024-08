Avimecc Volley. Paolo Modica sarà il consulente atletico dei “Galletti”

Nuovo arrivo nello staff tecnico Avimecc Volley Modica. Si tratta di Paolo Modica che dopo qualche anno torna nel mondo del volley maschile.

Paolo Modica, infatti, sarà il consulente atletico della formazione biancoazzurra e lavorerà in sinergia sia con coach Enzo Distefano, sia con il preparatore atletico Emanuele Cappello.

Paolo Modica, avrà il compito di studiare le metodologie di allenamento, le valutazioni funzionali, la programmazione e periodizzazioni di allenamento di squadra con andamenti di carichi e scarichi di lavoro e calcolo degli algoritmi.

“Dopo circa 25 anni di lavoro in giro per la Sicilia – spiega Paolo Modica – mi è piaciuta l’idea di riavvicinarmi a casa e mi stimola l’idea di poter dare un contributo alla Volley Modica per migliorare l’organizzazione generale portando l’esperienza accumulata in società professionistiche dove ci sono tantissimi staff che collaborano tra di loro. Questa idea di poter dare una maggiore organizzazione mi ha spinto ad accettare questa proposta. Il mio obiettivo – continua – è dare un contributo importante al tecnico nell’organizzazione generale della gestione degli atleti sia sotto il profilo fisico – atletico, sia sotto il profilo mentale. Tornare a lavorare nel mondo della pallavolo è per me come ritornare al primo amore. Sono nato come preparatore atletico con l’atletica leggera, ma ho iniziato nel mondo della pallavolo con Corrado Scavino con cui ho collaborato per molti anni. Successivamente sono andato in giro per la Sicilia in diverse realtà isolane anche se in molti casi ho lavorato nel mondo della pallavolo femminile, ma – conclude Paolo Modica – allenare una squadra di volley maschile è stimolante oltre che appagante perchè è totalmente differente rispetto alle donne perchè hai a che fare con atleti saltatori di ottimo livello”.

