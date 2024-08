Lavori sul ponte di Kamarina. Pelligra e La Rosa ricevuti dal commissario Valenti

Il commissario straordinario del Libero consorzio comunale di Ragusa, Patrizia Valenti, ha ricevuto a Ragusa il consigliere comunale Biagio Pelligra e il segretario cittadino di Forza Italia, Andrea La Rosa, per un confronto, che è risultato molto costruttivo, sull’iter riguardante i lavori del ponte sulla Sp 18 e sul ripristino del ponte che collega Scoglitti con Kamarina, interdetto da oltre un anno e mezzo. “La dottoressa Valenti – afferma il consigliere Pelligra – ci ha rassicurato sulle procedure in corso e ha illustrato nel dettaglio quali sono gli interventi in corso. L’incontro in questione fa seguito alle proteste che, come partito, avevamo mosso nei giorni scorsi e che sono sfociate in una richiesta d’incontro con il commissario che ci ha immediatamente accolto. Ringraziamo la dottoressa Valenti per la disponibilità nel riceverci e per averci fornito delucidazioni su quanto l’ente di viale del Fante è intenzionato a compiere in proposito”.

