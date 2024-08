Marina di Ragusa. Potenziamento controlli tramite pattuglia motomontata

Nella giornata di ieri, ormai nel pieno della stagione estiva, le moto della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ragusa hanno potenziato il servizio di controllo del territorio su tutta la fascia costiera e la vigilanza dei siti interessati dalla presenza di turisti e bagnanti.

La pattuglia motomontata infatti ha affiancato l’auto in servizio di volante nel controllo del territorio coprendo l’area dei lidi e delle spiagge tra cui Marina di Ragusa, Punta Secca, Punta Braccetto ed i siti maggiormente frequentati dal pubblico nella stagione estiva.

La versatilità dei veicoli a due ruote in sinergia con le pattuglie in servizio di volante hanno consentito una presenza più incisiva nel litorale ed una capacità di intervento più agile che ha garantito un efficace monitoraggio e un controllo capillare dei siti estivi più sensibili.

