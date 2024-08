In memoria di Salvatore Barone

Alcune persone hanno scritto in redazione chiedendoci se era possibile ricordare un caro amico scomparso un anno fa. Un amico, che ha lasciato sicuramente un’impronta indelebile nella memoria storica di queste persone. “Abbiamo avuto modo di conoscere e apprezzare la famiglia Barone alla quale vogliamo unirci nel ricordo del figlio Salvatore, morto improvvisamente il 29 settembre dello scorso anno all’età di quarantasette anni, a seguito di un incidente stradale in Toscana”. Un ricordo che rimane vivo in quanti lo hanno conosciuto e potuto apprezzare con grande affetto per il suo modo di porsi cordiale, la sua eleganza e la disponibilità a confrontare le sue idee ascoltando con rispetto le opinioni del prossimo, oltre che un professionista stimato. Insieme alla sua famiglia – hanno scritto – lo vogliamo ricordare nel giorno del suo compleanno. Ecco perché la sua scomparsa rappresenta una grave perdita per tutti noi e lascia un profondo vuoto nel cuore di chi ha avuto l’onore e il privilegio di conoscerlo. Oggi il nostro pensiero è rivolto a lui.

