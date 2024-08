Pozzallo, a fuoco un’autovettura in sosta

Ancora non si conoscono le cause del rogo né se si sia trattato di un incendio accidentale o del gesto volontario, magari di chi aveva un motivo per dare alle fiamme quest’auto, una Chrysler, parcheggiata in Viale Asia all’angolo con via Torino, non distante dall’ingresso della città, per chi proviene dallo stadio comunale. Intorno alle 11, gli abitanti della zona hanno visto la carcassa annerita dell’automobile. Sul posto una pattuglia della polizia locale e un’autobotte dei Vigili del Fuoco di Modica, prontamente chiamati e giunti sul posto in pochissimi minuti. ‎

