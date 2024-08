Il Trofeo del Mare a Donnalucata il 3 agosto

Si terrà a Donnalucata la sera del 3 agosto il Trofeo del Mare.

La manifestazione organizzata dall’associazione Trofeo del Mare con il patrocinio del Comune di Scicli valorizza e promuovere territori, personalità, organizzazioni, istituzioni, oltre alla cultura ed il rispetto dell’ambiente. Il Trofeo del Mare viene assegnato a testimoni che si sono distinti in quelle attività che interpretano al meglio, la cultura del mare. In particolare il premio vuole valorizzare stili di vita che siano d’esempio per le nuove generazioni e, qualunque sia il tema dell’anno, dovranno valorizzare esperienze ispirate a mutualità, solidarietà, e tutte quelle forme di impegno individuale e collettivo finalizzate al superamento di situazioni di degrado umanitario, sociale e ambientale.

Questi i premiati dell’edizione 2024: Camilla Colucci per l’innovazione industriale, CNR IAS S.S. di Capo Granitola per la ricerca e la divulgazione scientifica, Edoardo De Angelis per il Cinema, Francesca Santoro per le ricerche in ambito internazionale, Aldo Torti e Stefano Corona per lo sport e la disabilità, Alessandro Vanoli per la Storia e la Letteratura, l’equipaggio dell’elicottero PH139, della base aeromobili della Guardia costiera di Catania per il Salvataggio in mare.

Le sponde del borgo di Donnalucata raccontano di marinai, pescatori, barche, epiche battaglie che si intersecano con la religiosità.

Il sindaco Mario Marino, l’assessore alla cultura Valeria Timperanza, gli assessori Giuseppe Causarano e Gianni Falla e tutta l’Amministrazione comunale di Scicli hanno sposato in piena sintonia queste tematiche così importanti e vitali per un proficuo sviluppo socio-economico del loro territorio. Protagoniste le storie che vivono il rapporto di autenticità con il Mare: un racconto nel racconto. Che inizierà con ArteAmmare, un blu carpet che svelerà gli occhi degli artisti e il loro racconto del mare. Pittori, scultori, stilisti, body painter, musicisti, danzatori accomunati dalla creatività e dalla loro visione intima degli infiniti colori del mare. Appuntamento il 2 Agosto a Donnalucata. E la grande kermesse del 3 Agosto, in Via Francesco Nigito Nocchiere, nei pressi del molo.

