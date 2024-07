Grandeur e pacchianeria all’inaugurazione delle Olimpiadi di Parigi…l’opinione di Rita Faletti

Non so quanti abbiano avuto la costanza e la pazienza di seguire la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 senza qualche sbadiglio. Imponente nelle intenzioni, dispersiva nella realizzazione, un’esibizione non priva di eccessi e di provocazioni, l’esaltazione della storia della Francia e dei suoi valori. Liberté egalité fraternité, le tre parole che hanno identificato la Rivoluzione francese, ivi compresa l’allusione alla decollazione del re, simbolo dell’oppressione e dell’usurpazione del potere al popolo. Non poteva mancare, nel trionfo dell’inclusività, altro elemento significativo della cultura francese, la sororité, la sorellanza. Il “cittadine e cittadini” di nostrana evocazione nei discorsi di Schlein e dei suoi imitatori. Fa un po’ ridere la distinzione per chi sa bene che il maschile comprende anche il femminile e funziona da neutro, come l’uso della Schwa. Quando si nomina il genere umano, è “uomini” il termine usato e nessuno si è mai scandalizzato. La postmodernità impone invece che si distingua. Va bene così, benché le sottolineature suggeriscano due cose: la volontà di imporre un’ideologia e il timore che quella ideologia non sia accettata. Un rischio che le democrazie dovrebbero poter correre se sono solide e tali si considerano. Ma se gli atleti sono i veri protagonisti di un evento sportivo che ebbe inizio nel 776 a.C. e per l’importanza che rivestiva decretava la sospensione di tutte le guerre in corso, nel giorno dell’inaugurazione dei Giochi olimpici di Parigi, agli atleti è stato riservato uno spazio quasi insignificante. Una sfilata di barconi con le varie delegazioni interrotta da incursioni frequenti tra gli spettacoli che si stavano svolgendo sul Lungosenna, quasi a voler collocare tutto e tutti sullo stesso piano, con l’obiettivo di dare maggior risalto alla “straordinarietà” della mentalità francese e agli artisti che hanno collaborato al progetto. La pioggia battente è stata la nota originale in un contesto studiato nei minimi dettagli per stupire e impressionare, ottenendo un risultato al di sotto delle aspettative e non all’altezza della nota grandeur. Viene in mente la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Tokyo, un capolavoro di eleganza, senso estetico e equilibrio. Sportivité e solennité, evidenziate durante la manifestazione parigina, hanno avuto un ruolo marginale rispetto al trionfalismo nichilista e festaiolo e alla volontà di omologazione, contestati nella rappresentazione pagana dell’Ultima cena, apprezzatissimi da Jan Luc Mélenchon, vincitore delle elezioni francesi, capo della sinistra radicale antisemita e filoislamica. E qui è innegabile il richiamo al carattere, oltre che religioso, geopolitico delle Olimpiadi delle origini. Anche le Olimpiadi di Parigi 2024 vanno lette sotto una nuova luce politica dopo la recente vittoria elettorale di France insoumise, il partito non privo di lacerazioni interne, con il quale tuttavia il presidente Macron dovrà trovare un compromesso, in un paese diviso, con una capitale svuotata dei sui cittadini, con i trasporti bloccati e la minaccia incombente di qualche attacco terroristico. Hanno messo nella Costituzione l’aborto, metteranno anche lo svolgimento dei giochi olimpici secondo le nuove regole, cafoneria compresa.

