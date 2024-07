Naturosa Bike & Co. Ragusa in luce ad Avola

La Naturosa Bike & Co. Ragusa è stata impegnata, venerdì scorso, nella 70esima edizione della Coppa Santa Venera disputata ad Avola. La gara su strada ha visto impegnati i corridori juniores Luciano Marino che si è classificato al primo posto e Samuele Basile che, invece, è arrivato terzo. Inoltre, da segnalare la quinta posizione di Giovanni Distefano, assolutamente apprezzabile visto che le sue condizioni di salute non erano al top. Costretto al ritiro per noie meccaniche Flavio Schembari. Per quanto riguarda la categoria Allievi, buone le prestazioni di Angelo Brugaletta e Nicolas Tumino mentre ha dovuto abbandonare la corsa Corrado Spataro. Infine, nel gruppo degli Esordienti, sono da elogiare Emmanuel Brugaletta e Federico Occhipinti. La società ringrazia per il supporto e la dedizione il presidente Giuseppe Nascondiglio, il direttore sportivo Giampiero Pitino e, ovviamente, i genitori che sostegno l’attività dei propri figli oltre a tutti i partner e agli sponsor che continuano a fornire un appoggio concreto all’azione sportiva portata avanti senza un attimo di pausa dal sodalizio ibleo che vuole puntare a crescere sempre di più.

