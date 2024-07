Etna in eruzione, chiuso l’aeroporto

Sospesi tutti i voli in arrivo e in partenza da e per l’aeroporto di Catania. A darne comunicazione è la società di gestione dell’aeroporto di Catania (SAC). La causa e da attribuire all’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera. L’Unità di crisi ha disposto la chiusura dei settori B2 e B3 e, quindi, la sospensione di tutti i voli in arrivo e in partenza. Non appena ci saranno le condizioni, assicurano dalla SAC, le attività riprenderanno normalmente Tale situazione, si spera momentanea, comporterà cancellazioni e/o dirottamenti su altri scali. L’invito a tutti i passeggeri è quello, prima di recarsi in aeroporto, di contattare la compagnia aerea per avere maggiori informazioni.

Salva