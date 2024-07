Nuovo PalaGiustizia a Ragusa. Si lavora per progetti di ampio respiro

L’opposizione di Fratelli d’Italia all’amministrazione comunale di Ragusa prescinde, com’è naturale che sia, dal benessere collettivo e dalla realizzazione di progetti di ampio respiro della città. Ecco perché quando si individuano occasioni sinergiche, punti di contatto, si fa il possibile per portare avanti una serie di progetti nell’esclusivo interesse della collettività comunale. E’ quanto afferma il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Luca Poidomani, dopo la visita di ieri mattina, organizzata dal senatore Salvo Sallemi, nel corso della quale sono stati illustrati i passi in avanti compiuti dopo la visita nel capoluogo, tempo addietro, del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro con cui era stato avviato un confronto istituzionale per valutare in che modo palazzo Tumino, una vera e propria ferita aperta nel cuore della città, potesse divenire una cittadella confortevole per tutti gli operatori della Giustizia, avviando, al contempo, un’operazione importante di rivitalizzazione in una zona cruciale della città. “Grazie all’impegno del senatore Sallemi e alla collaborazione dell’on. Giorgio Assenza, capogruppo Fdi all’Ars – chiarisce Poidomani, presente al sopralluogo assieme al consigliere Rocco Bitetti – senza dimenticare la significativa presenza dell’assessore regionale per le Infrastrutture, Alessandro Aricò, si sta procedendo per comprendere come il ministero della Giustizia, che ha significativamente posto la sua attenzione sull’opera, possa contribuire in termini finanziari per la sua realizzazione e come gli altri enti coinvolti, come Regione e Comune, possano contribuire. Ieri al sopralluogo queste notizie sono state comunicate al sindaco Peppe Cassì e all’assessore ai Lavori pubblici, Gianni Giuffrida, affinché ne traggano i dovuti auspici in vista delle soluzioni future che si concretizzeranno. Il senatore Sallemi, in collaborazione con l’on. Assenza, ha assicurato che porterà avanti questa battaglia in sinergia con l’amministrazione, con l’unico obiettivo di migliorare il territorio. Ci sembra un’attenzione assolutamente straordinaria quella che il nostro senatore, in uno all’on. Assenza, sta riservando alla città di Ragusa per cercare di sanare, una volta per tutte, le varie anomalie e criticità esistenti”.

