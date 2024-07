Questa America…l’opinione di Rita Faletti

Foto di Giannino Ruzza

America in crisi, America violenta, America spaccata in due, America ripiegata su se stessa, America assediata dalle autocrazie, America in ritirata. Luoghi comuni che hanno l’ambizione di descrivere un paese complesso, grande per estensione, per la sua storia, le battaglie vinte per le libertà e i diritti, le sconfitte riportate per aver tentato, credendoci, di esportare la democrazia nel mondo, proponendo il proprio modello di democrazia. L’America è, sopra tutto, una grande democrazia, orgogliosa di esserlo, una varietà di etnie dove le diversità conservano i loro caratteri distintivi e tuttavia si armonizzano, dando vita a una società multiculturale e in un certo senso omogenea, favorita da una naturale disposizione ai rapporti interpersonali e all’apertura sotto la spinta del tipico orgoglio nazionale, “siamo tutti americani”, che trascende etnia, genere, orientamento sessuale e religioso. L’America è un paese generoso che ti accoglie con il sorriso e risponde all’appello della correctness che predica l’uso di un linguaggio inoffensivo che non lasci trapelare discriminazioni pregiudizievoli e discriminatorie nei confronti di categorie o gruppi minoritari. Perfettamente assuefatte ai canoni liberal le grandi città, affinità con l’atmosfera progressista delle nostre ztl, non altrettanto i piccoli centri, indifferenti o meno sensibili ai formalismi linguistici che non impediscono comunque di nutrire sentimenti di fastidio o altra natura. La correttezza politica trova spazio persino nelle chiese. A Providence, nel Rhode Island, mi ha stupito lo schieramento di bandiere appese all’entrata di una chiesa unitaria, First Unitarian Church: la bandiera americana e della città accanto a quella di Black Lives Matter e di LGBTQ+. Basta camminare un po’ oltre e scopri la Christian Science Church, fondata nel 1879 con la missione dichiarata di ripristinare il cristianesimo primitivo. Un paese di fede protestante dove ci sono chiese per tutti i gusti, pardon, per tutti i credo e le varie eresie. Inclusività è la parola d’ordine, obiettivo dei liberal americani e arma culturale e politica, con deragliamenti a sinistra che dimostrano come la democrazia possa correre il rischio di diventare anti-democratica quando attenzione e condiscendenza verso le minoranze si trasformino in razzismo verso la maggioranza. Insistente è anche il richiamo al rispetto dell’ambiente, presente nelle varie forme artistiche e osservabile nella realtà. Parchi perfettamente curati, giardini pubblici che sono distese di verde che imitano soffici velluti, cespugli fioriti ovunque lo spazio lo consenta. Un incanto! Un invito ad amare la natura che diventa incoraggiamento a pentirsi nelle sale dei musei dedicate alla storia e ai costumi dei nativi e nelle gallerie d’arte indigena. Foto video e audio che ci ricordano le sofferenze patite a causa della violenza “sistemica” dell’uomo bianco. Occidente sotto processo: fa’ ammenda delle tue colpe. Se non fosse che la violenza ha spadroneggiato e spadroneggia tuttora in molte parti del mondo e si chiude un occhio perché non è l’uomo bianco ad esserne responsabile. L’America che si autoflagella è un messaggio sgradevole che nasce da una visione distorta della storia, diffusa dal woke gauchismo, germe della crisi americana e della crescente perdita di consenso del partito democratico, concentrato nella difesa di donne, immigrati e neri, a scapito delle altre componenti della società. Ma attenzione a non farne parola. Se ti capita di aver prenotato un albergo gestito da messicani, evita di lamentarti della pulizia sommaria, della colazione scadente in rapporto al prezzo, della carta magnetica che non funziona. Paga il conto e cambia struttura. E capisci perché la correttezza politica sia l’innesco della guerra tra conservatori e liberal, a cui l’Europa non è estranea e sempre meno lo sarà. La globalizzazione tecnologica è inevitabilmente globalizzazione culturale e chi ne ha il controllo impone le regole. Che, a guardar bene, non sono da buttare, sempre che “spazzare via le macerie del razzismo, del sessismo e dell’odio non sostituisca i vecchi pregiudizi con nuovi” (George HW Bush). E intanto qualche nuovo pregiudizio è nato se a Provincetown, una località del Massachusetts nell’estrema punta di Cape Cod, sull’Oceano Atlantico, oasi LGBTQ+, se sei etero ti senti guardato come fossi un alieno. Poco male se hai la fortuna di assistere al passaggio delle foche a pochi metri dalla riva dopo le 4 del pomeriggio. A conti fatti, con riserva rispetto agli eccessi del politically correct, evviva Provincetown, la conferma che in questa America, poco amata dai più, la democrazia, come la libertà, è un valore irrinunciabile.

