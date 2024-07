Inizio lavori al palascherma: Finanziamento PNRR

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione e ammodernamento dell’intera struttura del Palascherma di Modica Alta. Ad annunciarlo sono i consiglieri Leandro Giurdanella e Alessio Ruffino che hanno accolto con grande fervore la notizia e che rimarranno vigili affinché si proceda come da cronoprogramma. Grazie a un finanziamento PNRR di 3.2 milioni di euro, questo progetto porterà a una struttura più moderna, funzionale e accogliente per tutti gli atleti e appassionati di scherma. Oltre ai benefici per la comunità sportiva, il progetto contribuirà anche a portare maggiore movimento e vitalità nella zona di Modica Alta. Una volta completati i lavori, il Palascherma diventerà un punto di riferimento ancora più importante per la comunità. Un ringraziamento speciale va all’On. Abbate, allora sindaco, per aver presentato e avviato questo importante progetto e all’allora Assessore allo Sport, oggi Sindaco della città, Maria Monisteri, con la quale condividiamo un percorso nella maggioranza consiliare. Un altro tassello per lo sviluppo di Modica e ancora un nuovo capitolo per Modica Alta.

Salva