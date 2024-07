Infezioni resistenti vie urinarie anziani? Evitare gli zuccheri

La dottoressa Dana Churchill, medico naturopata, nutrizionista e direttore medico del Churchill Center (Missouri) , discute su come trattare le infezioni del tratto urinario. “Mentre gli antibiotici sono solitamente prescritti per trattare questo tipo di malattia, questi farmaci uccidono non solo i batteri nocivi ma anche i batteri benefici, che possono portare a problemi intestinali. Gli antibiotici uccidono tutto. Non sono farmaci intelligenti”, ha detto il dottor Churchill.

Inoltre, l’uso a lungo termine di antibiotici può portare alla formazione di batteri resistenti e difficili da combattere. Il Dr. Churchill raccomanda di evitare il consumo di zucchero, che favorisce la crescita di microrganismi.

“Lo zucchero nutre tutto. Ogni microbo, ogni fungo, ogni COVID, ogni cellula tumorale, tutto ama lo zucchero. Sono voraci mangiatori di zucchero”, ha detto.

Per mantenere la salute del tratto urinario, consiglia di aumentare l’assunzione di proteine e molte verdure.

