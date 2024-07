L’Ospedale di Comunità di Scicli ai nastri di partenza

Dopo quello di Ragusa, anche l’Ospedale di Comunità di Scicli prende vita. Ieri il Direttore sanitario dell’ASP di Ragusa, dott. Raffaele Elia, accompagnato dal responsabile del Distretto sanitario di Modica, dott. Claudio Caruso, dai funzionari del Servizio tecnico aziendale e dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Aldo La Rosa, ha incontrato i rappresentanti della Ditta aggiudicataria, l’impresa Pizzarotti (con sede a Parma), per la consegna dei locali dove sorgerà il nuovo presidio d’assistenza territoriale. Era presente anche il vicesindaco di Scicli, Giuseppe Causarano.

Il finanziamento complessivo è di 2,2 milioni di euro, fondi a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La conclusione dei lavori è prevista per novembre 2025. L’intervento prevede la totale ristrutturazione del secondo piano del Padiglione “N” dell’ospedale “Busacca”, per circa 1100 mq di superficie, e la realizzazione di camere di degenza dotate di servizi igienici, sala pranzo per degenti, soggiorno visitatori, aree ambulatoriali e locali per il personale sanitario. I lavori comprendono, inoltre, il rifacimento della impermeabilizzazione del terrazzo soprastante, la sostituzione della pavimentazione, degli infissi esterni ed interni, dei controsoffitti e di tutti gli impianti tecnologici: elettrico, idrico, antincendio, di climatizzazione e dei gas medicali.

“La struttura sarà dotata di 20 posti letto, che serviranno la comunità di Modica, Scicli e Pozzallo – dice il Direttore sanitario, Raffaele Elia -. Ampliamo l’offerta a beneficio del Distretto sanitario, con la possibilità di allocare tutti i pazienti che non sono così gravi da necessitare di cure ospedaliere, ma anche coloro che non potrebbero ricevere assistenza domiciliare in assenza di caregiver o familiari. Confidiamo nella serietà della Ditta aggiudicataria per concludere i lavori nei tempi stabiliti”.

