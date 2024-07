Facebook. Profilo fake del sindaco di Pozzallo

Sarà il caldo, sarà l’arrivo delle ferie per qualche bontempone, fatto sta che, da qualche giorno, campeggiava un nuovo profilo su Facebook del sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna. Tutti ad inviare l’amicizia “virtuale” al primo cittadino della cittadina marinara, ma Ammatuna non aveva attivato alcun nuovo profilo sul social di proprietà di Mark Zuckerberg.

La notizia del falso profilo è stata annunciata sulla pagina ufficiale del Comune di Pozzallo dove si può leggere il seguente avviso, a firma dello stesso sindaco: “Si porta a conoscenza che è stato creato un falso profilo a mio nome, di cui si allega immagine, con l’avvertenza a tutti di non interagire con esso. Sono state già avviate tutte le procedure e le segnalazioni alle autorità competenti per richiederne l’eliminazione”.

Ad oggi la finta pagina Facebook del primo cittadino è ancora attiva. Ammatuna ha un profilo suo, e ne ha uno solo. Eventuali “repliche” di profili sono da addebitarsi a persone che lo stesso sindaco non conosce e di cui non ha dato alcun mandato al fine di aprire nuove pagine.

E a proposito di profili da tenere sott’occhio, attenzione ad un profilo che la Polizia Postale sta monitorando, dove si promozionano crociere con partenza da Pozzallo. Pare che sia, come dicono quelli che ne capiscono qualcosa, tutto un “fake”. Nessuna crociera in vendita. Chi ha messo in giro questo annuncio, non avrà letto sicuramente le notizie degli ultimi venti anni, da quando, cioè, si parla di arrivi (mai arrivati) di navi da crociera al porto di Pozzallo. Oltre che fake, pure disinformato.

