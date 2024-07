Novità in casa Olympia basket Comiso. Arriva Hernan Sindoni

L’Olympia Basket Comiso ha perfezionato l’ingaggio per la stagione 2024/25 di Hernan Sindoni, giocatore italo-argentino (padre milazzese, madre argentina). Classe 1997, ala piccola, 199 centimetri di altezza, Sindoni è cresciuto cestisticamente nelle giovanili del Minibasket Milazzo.

Dal 2014 e per tre stagioni ha giocato con la Viola Reggio Calabria raggiungendo la serie A2 nel campionato 2015/16. Poi esperienze in giro per l’Italia, in Lombardia, Puglia, Piemonte e Calabria passando dalla serie B alla C Gold e alla C Silver. Ultima esperienza, prima dell’approdo a Comiso, quella con gli Svincolati Milazzo con cui ha giocato dal 2022 prima in C Gold e la scorsa stagione in Serie B Interregionale.

Un giocatore di grande esperienza, dunque, fortemente voluto dalla dirigenza per rendere ancora più competitivo il roster che disputerà il prossimo campionato di Serie C Unica. A Sindoni va il benvenuto di tutta la società e dei tifosi Olympia oltre ad un grosso in bocca al lupo per una stagione piena di soddisfazioni

