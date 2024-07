Conosci le proprietà del cioccolato?

Il cioccolato è uno degli alimenti più apprezzati al mondo, non solo per il suo sapore delizioso ma anche e soprattutto per le numerose proprietà benefiche che possiede. Quando si parla di questo alimento prelibato, amato da grandi e piccini, è impossibile non pensare subito a quello di Modica, l’unico cioccolato Igp proveniente nientemeno che dalla nostra amata Sicilia.

Ma quali sono i motivi per cui mangiarlo fa bene? Scopriamolo insieme!

Il cioccolato di Modica, una prelibatezza tutta italiana

Che sia per la sua particolare lavorazione a freddo seguendo l’antico metodo degli Aztechi, o per la consistenza granulosa e il sapore intenso, o ancora per le mille versioni esistenti, dal classico fondente alle varianti aromatizzate agli agrumi e via dicendo, non è dato sapere. Ciò che è chiaro è che il cioccolato di Modica è un vero e proprio fiore all’occhiello della tradizione siciliana, la cui ricetta si tramanda di generazione in generazione.

Il modo migliore per gustarlo è al naturale, a morsi, così da apprezzare appieno il gusto. Ciononostante, non è raro vederlo integrato nella gastronomia locale, dove viene spesso utilizzato per preparare piatti dolci e salati, conferendo un tocco di originalità ai piatti della tradizione.

Perché mangiarlo?

Ci verrebbe da dire, perché è delizioso! E in effetti lo è. Tuttavia, questo non è l’unico motivo per cui dovremmo consumare cioccolato.

Il cioccolato, soprattutto quello fondente ad alta concentrazione di cacao, è un alimento ricco di nutrienti che apportano numerosi benefici alla salute. Il primo di questi benefici riguarda il sistema immunitario, dal momento che il cacao è ricco di flavonoidi, che aiutano a rafforzare le difese immunitarie e a contrastare l’azione dei radicali liberi, riducendo il rischio di malattie croniche.

Inoltre, grazie ai suoi composti bioattivi, il cioccolato è anche un potente antinfiammatorio, che contribuisce a ridurre l’infiammazione alla base di diverse patologie, tra cui quelle cardiovascolari o il diabete.

Oltre a regolare la pressione sanguigna, i flavonoidi presenti nel cacao aiutano anche a migliorare la concentrazione e stimolano la produzione di serotonina, un neurotrasmettitore che regola l’umore e aiuta a combattere lo stress.

Il cacao, un ottimo alleato per il benessere degli sportivi

La proprietà benefiche del cioccolato sono strettamente legate alla presenza del cacao, un alimento ricco di nutrienti essenziali tra cui ferro, magnesio e fibre, che contribuiscono rispettivamente al trasporto dell’ossigeno nel sangue, alla produzione di energia e alla corretta digestione.

Come se tutto ciò non bastasse, il cacao è anche una delle fonti più ricche di antiossidanti, il che lo rende un valido alleato per gli sportivi. Difatti, un prodotto che sta guadagnando popolarità tra chi pratica sport è la crema iperproteica di cacao e nocciole che viene spesso integrata alla dieta quotidiana sotto forma di spuntino post-allenamento.

Il cioccolato, dunque, oltre ad essere una vera e propria prelibatezza culinaria, è anche un ottimo alleato per la salute, in particolare quella degli sportivi, che necessitano di un apporto energetico costante e di un recupero muscolare rapido. Pertanto, se consumato con moderazione, può trasformarsi in un vero e proprio toccasana per il nostro benessere. Se poi si tratta di quello di Modica, ancora meglio!

