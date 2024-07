Conseguenze devastanti dal lungo blackout di Marina di Ragusa

Un lungo blackout con inevitabili disagi per i residenti, i villeggianti e le attività commerciali a Marina di Ragusa. Un disservizio che, in maniera puntuale, si ripropone ogni stagione estiva. Colpa delle cabine elettriche obsolete che non sono state potenziate per rispondere alle mutate esigenze della frazione rivierasca e dai consumi elevati di energia in queste afose giornate estive. Il consigliere comunale di Territorio, Angelo La Porta, fa la conta dei danni in un momento clou della stagione.

‘Molte attività commerciali hanno chiuso la saracinesca consapevoli di non poter garantire il servizio ai clienti -spiega il consigliere comunale-altri hanno dovuto buttare parte della merce, contenuta nei pozzetti del bar e nelle celle frigo dei ristoranti, perché andata a male. Alcune abitazioni sono rimaste senz’acqua per l’impossibilità di mettere in funzione le autoclavi per l’approvvigionamento idrico. In altri i motori, i computer e alcune apparecchiature elettroniche sono andate in tilt. Una situazione grottesca che ha messo a dura prova la pazienza dei cittadini”. il consigliere La Porta rincara la dose.

“le responsabilità sono dell’Enel che non e’ riuscita a potenziare e migliorare il servizio. Nonostante le tante richieste di allaccio pervenute, con l’apertura di nuove attività commerciali e nuove costruzioni, nulla e’ stato fatto. Ma l’amministrazione comunale, in questi sei anni, cosa ha fatto per sollecitare il gestore a potenziare un servizio essenziale? -aggiunge il consigliere comunale di Territorio, Angelo La Porta –cosa si e’ programmato per potenziare le cabine nella fascia costiera?”.

I tecnici della compagnia elettrica, intanto, stanno mettendo in azione il gruppo elettrogeno e la Power Station.

