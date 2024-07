Ha fatto tappa a Ragusa lo “Schifani Tropical Tour”

Lo Schifani Tropical Tour, promosso dalla Fillea CGIL e dalla CGIL Sicilia, ha fatto trappa stamani a Ragusa, all’ingresso del Foro Boario dove sono in corso i lavori de Polo fieristico, presenti Salvatore Tavolino, segretario generale della FILLEA CGIL, Francesco Maltese, segretario confederale della CGIL di Ragusa e un gruppo di lavoratori edili.

“Seguilasagoma” è il claim con il quale è partita la campagna contro l’emergenza caldo nei cantieri nel settore delle costruzioni.

La sagoma del presidente della Regione, Renato Schifani dalle proporzioni naturali, è stata utile strumento a cui rivolgere alcune domande tutte aventi ad oggetto la necessità di determinare condizioni di lavoro normali e in sicurezza in presenza del caldo torrido che si registra in queste settimane nei cantieri di lavoro edili.

Ovviamente l’ironia e il sarcasmo che scaturiscono dal naturale silenzio sulle risposte non possono sicuramente rimuovere un tema tremendamente serio perché riguardano la sicurezza e la salute dei lavoratori. C’è da fare i conti con una condizione drammatica e pericolosa ovvero quella che espone a gravi rischi (anche mortali) gli operai edili che lavorano alle alte temperature.

Lo Schifani Tropical Tour ha toccato oggi altre provincie siciliane e l’obiettivo è quello di suggerire la firma ad un’ordinanza regionale per risolvere e facilitare tanti interrogativi aperti molti dei quali riguardano gli incidenti sui cantieri molti dei quali, purtroppo mortali e invalidanti a causa delle pericolose condizioni di lavoro dovute allo stress termico.”

Salva