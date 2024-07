In seguito al grande black out elettrico di Marina di Ragusa, anche la rete di distribuzione Enel di Donnalucata ha subito un arresto nei siti in cui si trovano i pozzi comunali.

Da stamani e fino al pomeriggio di oggi l’erogazione idrica è sospesa, in attesa che Enel ripristini la tensione elettrica, a Playa Grande, Donnalucata, Cava d’Aliga sino a Punta Corvo alle porte di Sampieri.

