Modica, sede per una settimana del Campo Italia Disabili Lions

Si è concluso a Modica al “Kikki Village” la prima settimana del campo Italia disabili “A Ruota Libera” – Freewheeling”, organizzato dal Multidistretto Lions 108 Italia al fine di aiutare i giovani portatori di handicap a sviluppare le proprie potenzialità̀ attraverso attività̀ ed esperienze con normodotati. Il gruppo è stato composto da 18 ragazzi diversamente abili provenienti da Kazakistan, Georgia, Ucraina, Belgio, Ungheria e Italia con i loro accompagnatori ed assistiti da soci Lions e Leo. Nel “Kikki Village”, unico resort italiano esclusivamente attrezzato per accogliere soggetti con disabilità, il gruppo di giovani disabili ha trascorso diverse mattinate al mare a Pozzallo ed ha visitato Scicli, Ragusa, Siracusa e Modica che è stata la tappa conclusiva delle escursioni. A Modica il gruppo è stato accolto dal presidente del locale Lions Club Giovanni Liberatore, dal secondo Vice Governatore del distretto Lions Sicilia Giuseppe Walter Buscema e da soci del Leo Club Modica II. Prima tappa della visita a Modica è stata l’Antica Dolceria Bonajuto, dove è stata presentata la preparazione della cioccolata di Modica. È seguita una passeggiata lungo il corso Umberto con visita all’atrio di Palazzo San Domenico, alla Chiesa del Carmine dove il gruppo è stato accolto dal sindaco e dall’on. Ignazio Abbate. Il campo Italia è diretto dal Past Governatore del distretto Lions Sicilia Salvatore Ingrassia che ha donato al presidente Giovanni Liberatore il guidoncino dell’edizione 2024 del campo. Dopo l’esperienza a Modica del “Kikki Village”, il gruppo del campo Italia disabili si è trasferito a Linguaglossa, alle pendici dell’Etna, nella “Casa vacanze per disabili” in piazza Melvin Jones, struttura inaugurata nel 2006 e costruita con i fondi della Fondazione del Lions International e dei soci Lions siciliani. Al campo nazionale disabili a Modica sono intervenuti il presidente del Multidistretto Italia Leo Mattia Lattanzi ed il presidente del distretto Leo Sicilia Domenico Levita.

Salva