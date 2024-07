Occhio alla salute. Delegazione iblea Uici a Palermo

L’Unione italiana ciechi e ipovedenti di Ragusa ha partecipato, a Palermo, alla chiusura del progetto “Occhio alla Salute”. L’appuntamento si è tenuto nella sede dell’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. La delegazione Uici Ragusa era guidata dal presidente Salvatore Albani. Il progetto si è prefissato un obiettivo specifico, vale a dire informare e coinvolgere attivamente l’utenza sull’importanza della prevenzione oculare. “Lo ricordiamo in qualsiasi circostanza – spiega il presidente Albani – le patologie oculari, se non curate, possono compromettere in modo definitivo la qualità visiva. Secondo l’Oms, circa l’80% dei casi di cecità sono considerati prevedibili. Attraverso la promozione della cultura della prevenzione, con interventi di screening, circa 1000 persone per provincia in tutta la Sicilia, da dicembre al 30 aprile, sono diventati protagonisti del loro benessere psico-fisico. Ecco perché ricordiamo sempre che prevenire è meglio che curare”. L’Uici invita i cittadini che ne ravvisano la necessità a prenotare una visita nel proprio ambulatorio oculistico, in via Giorgio Perlasca 10, a Ragusa, telefono 0932.622201.

