Consiglio comunale: Approvati rendiconto e disavanzo 2022

Consiglio comunale ieri sera a Modica. Avremmo questa volta voluto non scrivere nulla, perché, questo nostro senso civico di dare comunicazione ai cittadini, forse fa comodo al Sindaco, perché continua a fare la “gnorri” sulla nomina di un addetto stampa, trincerandosi nel fatto che il comune non può fare assunzioni, ma da informazioni assunte, pare che in organico ci sia più di una persona che abbia i requisiti. Poi può piacere o no, ma questa, come si dice dalle nostre parti, è a zita. Il presidente del Consiglio, da parte sua dovrebbe pretendere di avere un addetto stampa per fare il resoconto almeno delle sedute della Civica assise e poi il Segretario comunale, dovrebbe saperlo che l’ente che prima si distingueva per l’informazione immediata, non può aspettarsi che qualcuno s’immoli e indossi la veste di addetto stampa senza però esserlo, e magari scrivere cose che non piacciono, ma qualcuno potrebbe rimanerci male. Cosi com’è, la situazione al Comune di Modica può solo fare comodo, no? Salvo che ci sia l’imposizione di qualcuno che chiede che così deve essere, e allora scusate, prevale la legge dei più forti e come si dice dove maggiore c’è minore cessa. Torniamo alla seduta di ieri sera: dove sono stati approvati i due punti iscritti all’ordine del giorno. Nello specifico, il rendiconto di gestione per l’esercizio 2022 e il relativo disavanzo di amministrazione. A supporto delle due deliberazioni consiliari, approvate in consiglio, c’era il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dai rispettivi responsabili di settore, e il parere favorevole espresso dall’Organo di revisione che ha ribadito il giudizio positivo sebbene non roseo. E’ stata messa in risalto la corrispondenza del documento finanziario con le risultanze di gestione. Dunque la sua veridicità . ha dichiarato il Presidente del Consiglio comunale Mariacristina Minardo. È stata altresì evidenziata da parte dell’Assessore al Bilancio Delia Vindigni la collaborazione di tutti, ringraziandoli per l’impegno assunto. Ad aprire il dibattito in aula il consigliere Aurnia che, si è complimentato con la dirigente Ketty Di Martino e il collegio dei revisori per gli obiettivi raggiunti, ha sottolineato il dovere di tutti ad un impegno coeso per il risanamento forte e deciso dell’Ente. A seguire gli interventi del consigliere Ruffino, il quale entrando nello specifico della commissione dallo stesso presieduta, si è detto soddisfatto per il lavoro svolto. Dopo sono intervenuti i consiglieri Spadaro e Castello con riferimento alla precedente amministrazione. Tra gli interventi anche quello del consigliere Nigro che ha esortato a mantenere alto il senso civico per il bene della città. Così anche il consigliere Armenia che si è espresso favorevolmente all’approvazione. Interventi in aula costruttivi e predisposti al confronto- ha dichiarato il Presidente Minardo -, è prevalso senz’altro il senso di responsabilità verso la città giacché trattasi di strumenti finanziari importanti per la vita dell’Ente. Tra le dichiarazioni di voto l’augurio da parte della consigliera Cascino di proseguire in questa strada di trasparenza e collaborazione. Dopodiché, il Presidente del consiglio comunale, Mariacristina Minardo, ha dichiarato chiusa la seduta.

