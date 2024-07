Modica, D’Antona: “Si trovi soluzione per riaprire il macello”

A maggio, a seguito di accertamenti da parte delle autorità sanitarie, durante le quali sono state rilevate delle anomalie nel macello di Modica, il Comune ha revocato la concessione alla ditta che aveva in appalto la gestione, con la conseguenza della chiusura del macello a tempo indeterminato.

Il provvedimento ha provocato la perdita del lavoro per i venti lavoratori che vi svolgevano la loro attività alle dipendenze della ditta appaltatrice, i quali, in atto, non hanno alcuna prospettiva per il loro futuro lavorativo.

“Condividiamo, in questa direzione l’attività in corso da parte della Flai Cgil – dice Vito D’Antona di Sinistra Italiana – la quale ha chiesto un incontro prima con il Comune e successivamente con il Prefetto per affrontare la questione.

Non c’è più tempo da perdere; l’Amministrazione Comunale esca dall’inspiegabile inerzia e, in quanto proprietaria della struttura e titolare da decenni del servizio, assuma l’iniziativa di mettere attorno ad un tavolo le autorità sanitarie, la ditta che aveva l’appalto e il sindacato dei lavoratori, al fine di individuare una strada che consenta, anche in via provvisoria, in attesa di un nuovo bando sulla gestione, di riaprire il macello.

Riteniamo che il servizio di macellazione debba rimanere in capo al Comune e che la struttura, realizzata circa venti anni fa per la quale fu ottenuto un apposito finanziamento nazionale, rimanga proprietà pubblica, sia funzionante, fornisca un indispensabile servizio all’importante settore zootecnico del nostro Comune e garantisca l’occupazione dei lavoratori”.

