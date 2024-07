Il sindaco di Ragusa tra i più graditi d’Italia: quarto

Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, è il primo cittadino numero quattro nella classifica nazionale di gradimento dei sindaci dei Comuni capoluogo, redatta da “Il Sole 24 ore”. Michele Guerra (Parma, 63%) il vincitore del Governance Poll 2024. Secondo posto per Gaetano Manfredi (Napoli, 62%) mentre in terza posizione si piazza Michele De Pascale (Ravenna, 61%), in un podio tutto di centrosinistra. Tra i presidenti di Regione a conquistare la prima posizione è Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia, 68%) che scavalca sia Stefano Bonaccini (Emilia Romagna, 67%) che Luca Zaia (Veneto, 66%). Si conferma così il trio di testa che caratterizza da anni la classifica, ma ancora una volta a piazzamenti invertiti., conferma il buon lavoro svolto dall’Amministrazione comunale. Nessun ruolo politico è infatti sottoposto a una costante, giornaliera verifica da parte della comunità come quello di un Sindaco.

“Il 4° posto di Cassì conferma il buon lavoro svolto dall’Amministrazione comunale. Nessun ruolo politico è infatti sottoposto a una costante, giornaliera verifica da parte della comunità come quello di un sindaco”. Lo dice il movimento Direzione Ragusa formato dallo stesso primo cittadino. “Dietro al gradimento di Peppe – è chiarito – ci sono certamente le competenze professionali e le qualità morali di un sindaco instancabile e sempre disponibile, che spesso alla sera chiude per ultimo (e non è una metafora) il Municipio. Ma a spiegare un gradimento che, dopo 6 anni di mandato, si assesta al 60% mentre tanti sindaci vedono perdere punteggio dopo pochi anni di amministrazione, è anche la forza di un gruppo che ha fatto una cosa semplice ma per nulla scontata in politica: mettere al centro l’interesse per la città, non per se stessi. Ogni città ha i suoi problemi e le sue mancanze, è normale, ma è evidente come i ragusani abbiano riconosciuto in questa squadra un impegno, un buon lavoro, una dedizione, un’integrità e una serietà non banali”.

Salva