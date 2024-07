Le piante al Tribunale di Modica chi deve curarle? Riceviamo

Lungo il perimetro esterno del Tribunale di Modica, sopra dei pilastri sono state sistemate19 piante di Beaucarnea Nolina Recurvata.

Altre 3, di grandi de sioni sono poste all’ingresso.

Sono piante appartenenti alla fam. Agavaceae, di provenienza dell’America Centrale.

Piante pregiate, robuste e resistenti note come piante purificatrici, (mangiafumo).

Purtoppo, da che il Tribunale, viene utilizzato a in forma ridotta, nessuno innaffia periodicamente le piante.

Così come le altre essenze vegetali a corredo ornamentale della struttura.

Le piante esposte in alto, sono sottoposte a elevatissimo stress idrico, viste anche le elevatissime temperature.

Di chi la competenza?

Giovanni Antoci

