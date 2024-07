Tavola rotonda Sunas presso la sede Avis di Ragusa

Il disegno di legge “disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del terzo settore” approvato definitivamente dall’Aula del Senato il 25 giugno 2024 è stato al centro della tavola rotonda che si è tenuta questa mattina a Ragusa presso la sala Avis, alla presenza del sen. Salvo Sallemi, dell’assessore allo sviluppo di comunità del Comune di Ragusa, Giovanni Iacono, del segretario generale del SUNAS, Salvatore Poidomani, del consigliere del CSVE, Marco Carnemolla e dell’assistente sociale Marco Santoro.

È stata l’occasione, grazie alla presenza del Sen. Salvo Sallemi, per illustrare e approfondire con i rappresentati degli Enti del Terzo Settore il testo che contiene un pacchetto di prime semplificazioni nella gestione amministrativa in termini di procedure e di bilancio.

Misure auspicate e apprezzate dalle associazioni presenti in sala.

Il sen. Salvo Sallemi ha colto l’occasione per esprimere apprezzamento per l’impegno quotidiano portato avanti dagli Ets a favore del territorio ed ha evidenziato come il testo approvato renderà più semplice, agevole e sostenibile le attività degli Enti del Terzo Settore rispondendo concretamente alle sollecitazione pervenute dal territorio.

Il segretario generale del SUNAS, Salvatore Poidomani, ha espresso soddisfazione per l’introduzione di una norma che consente anche alle forme associative fra Comuni di procedere all’assunzione di assistenti sociali, utili a potenziare i servizi sociali e garantire i livelli essenziali di assistenza.

L’assessore allo sviluppo di comunità del Comune di Ragusa, Giovanni Iacono, ha sottolineato la valenza riformatrice dell’intervento normativo che semplifica ed individua aree fondamentali per la vita delle comunità, ha rimarcato la mission del terzo settore e il percorso sul “dono” condiviso con il CSVE, gli Ets e i club service, ha messo in evidenza le tantissime novità normative tra le quali il Registro del terzo settore e la Fondazione Italia solidale oltre al servizio civile universale , il regime fiscale ecc.

Marco Santoro ha parlato di un primo importante risultato, atteso dalle piccole realtà associative e che è stato possibile grazie anche alla disponibilità del Sen. Salvo Sallemi, che si è fatto interprete delle esigenze delle associazioni del Terzo settore contribuendo all’approvazione del testo ed ha messo in evidenza le novità introdotte.

Il consigliere del CSVE, Marco Carnemolla, ha portato i saluti del presidente, Salvo Raffa, ed ha esortato i presenti ad essere partecipi e protagonisti del cambiamento che coinvolge gli Enti del Terzo Settore.

Nel corso degli interventi è stata ribadita, anche da Tony Blandizzi, l’importanza dell’assunzione degli assistenti sociali negli Enti Locali.

I rappresentanti degli Enti del Terzo Settore hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa ed hanno sollecitato la necessità di sviluppare altri incontri finalizzati a coinvolgere e costruire una rete di associazioni sempre più ampia e rappresentativa su tematiche di interesse generale.

