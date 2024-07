Carenza polizia locale di Modica. Riceviamo

In riferimento alla lettera aperta di invito e diffida in oggetto trasmessa in data 22 maggio 2024 alla Prefettura di Ragusa e al Sindaco del Comune di Modica e pubblicata nella testata giornalistica “Radiortm.it” sulla carenza organico Polizia Municipale, “UNC diffida il sindaco e si appella al Prefetto”, eveidenziando che, in atto, la problematica denunciata è rimasta pienamente irrisolta.

La continua carenza di personale nella Polizia Municipale del Comune di Modica rappresenta un grave problema per la sicurezza e il benessere dei cittadini. Nonostante la diffida e i ripetuti appelli, non sono state adottate misure adeguate per risolvere la situazione, aggravando ulteriormente la precarietà delle condizioni lavorative degli agenti in servizio e compromettendo l’efficacia delle attività di controllo e sicurezza nel territorio.

Con la presente si trasmette nuovamente un accorato appello alle Autorità competenti affinché venga posta immediata attenzione alla questione inviata dalla Dott.ssa Giuseppa Campailla al Prefetto di Ragusa, ai Sindaci dei comuni della provincia di Ragusa e a questa Delegazione dell’UNC ( Unione Nazionale Consumatori) e di cui si chiede la pubblicazione nella Vs spettabile redazione e nella quale si sollecita un intervento tempestivo e risolutivo per garantire un adeguato supporto al corpo di Polizia Municipale, mediante l’assunzione di nuovo personale e l’adozione di tutte le misure necessarie per ristabilire un organico sufficiente e garantire le funzioni di controllo e sicurezza in maniera efficace e continuativa.

Invitando e sollecitando le Autorità in indirizzo ad informare costantemente la cittadinanza e gli organi di stampa riguardo le azioni intraprese per affrontare e risolvere la problematica della carenza di personale, al fine di ristabilire la fiducia nella gestione della sicurezza pubblica.

Si Allega l’accorato appello da pubblicare

Nel ringraziarVi anticipatamente per la sensibilità dimostrata in questa problematica nell’interesse della cittadinanza

Con osservanza,

Avv. Antonino Di Giacomo

( Consulente Legale UNC Delegazione di Modica

