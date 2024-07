Morti due giovani in un incidente con la moto

Catania – Un’altra tragedia si è consumata sulle nostre strade, questa volta a Catania dove due giovani di 19 e 23 anni a bordo di una moto, hanno perso la vita in un incidente stradale. Le vittime, Alfio Cuffari, 19 anni, e Salvo Giardino, 23 anni. Per i rilievi la polizia municipale catanese, che sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente mortale, se ci siano altri mezzi coinvolti o se il conducente ha perso il controllo della moto. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare la morte dei due giovani. Tanti i messaggi sui social qualcuno ha scritto: “ora siete due angeli”.

