Vittoria. Lavori di manutenzione straordinaria al rifugio cani

Approvato oggi dalla Giunta Comunale di Vittoria, con delibera, l’impegno di spesa di 19.000,00 euro, per lavori di straordinaria manutenzione, nel rifugio per cani di contrada Carosone.

Una riunione urgente della Giunta, è stata chiesta dal Sindaco Aiello, per far fronte al fenomeno del randagismo.

Sono tanti infatti i casi segnalati dai cittadini, che, nonostante gli interventi che vengono effettuati giornalmente dell’Amministrazione, non si riesce ad arginare il fenomeno sempre crescente.

“Stiamo cercando di fare del nostro meglio” dichiara il Sindaco “per affrontare un problema che richiede grande attenzione e rispetto, oltre che per le persone, anche per gli animali. Con questa somma stanziata, riteniamo di potere contribuire ad affrontare la situazione in maniera equa per tutti”.

