Cuccioli abbandonati in un sacchetto a Modica. Uno lotta ancora

Solo uno sta lottando fra la vita e la morte, gli altri quattro hanno trascorso la notte con relativa calma. Dopo 24 ore dal ritrovamento dentro un sacco del pane, in contrada Cannizzara, i cinque cuccioli, “ospiti” del Rifugio di Giulia, stanno piano piano recuperando le forze. Il canile, sito in contrada Aguglie, sulla strada che porta alla città di Pozzallo, opera da più di due lustri nella salvaguardia e la cura degli amici a quattro zampe.

Subito dopo l’annuncio sulla relativa pagina Facebook del canile modicano e dopo l’articolo pubblicato da RadioRtm, si è scatenato l’affetto per i cinque cuccioli abbandonati da un passante, con molta probabilità, senza alcuna giustificazione. Sulla pagina Facebook del canile, si possono leggere le prime adozioni arrivate presso la struttura che ospita gli animali. Ad oggi, però, bisogna ancora aspettare perché i cuccioli sono fra le amorevoli mani di alcune balie che li stanno allattando. Dopo il periodo di svezzamento, ci sarà il via libera all’adozione. La figura della “balia” è una risorsa fondamentale. Allevare cuccioli così piccoli è molto difficile e impegnativo, devono essere allattati artificialmente giorno e notte per almeno il primo mese di vita.

Come sono finiti abbandonati? Tra le ipotesi, l’inqualificabile gesto che qualcuno se ne sia liberato sottraendoli alla madre subito dopo il parto e portandoli li. È la stagione delle cucciolate e, purtroppo, casi del genere sono ancora frequenti, soprattutto nelle campagne.

