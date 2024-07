Modica, 5 cuccioli abbandonati dentro un sacchetto

È l’ennesima storia che raccontiamo di cuccioli abbandonati. Questa volta, chi ha fatto questo ignobile gesto ha pensato bene di lasciare cinque cuccioli appena nati dentro un sacchetto dove mettere il pane, di quelli che si usano nei panifici. Il tutto è successo in contrada Cannizzara fra le vie assolate e un caldo che mozza il fiato. È stato un passante ad ascoltare i gemiti dei poveri cuccioli abbandonati e a chiamare i vigili del Comune di Modica, i quali hanno successivamente interpellato i volontari del “Rifugio di Giulia”, il canile, sito in Modica, dove trovano cure e assistenza i cani abbandonati.

“Solo l’uomo è capace di tanta cattiveria – scrivono sulla pagina Facebook del rifugio modicano – Un essere che di umano non ha nulla. Sono stati trovati da un’anima buona che dopo aver segnalato ai vigili li sta accudendo momentaneamente. Come sapete, vista l’emergenza parvovirus nessuno di noi può prenderli. A chi li ha abbandonati togliendoli alla povera mamma che si starà disperando, auguriamo il nulla. Si, proprio il nulla: nè affetto, nè ricchezza, nè salute ma lunga, lunghissima vita. A lui o lei ed ai suoi complici. Avete appena insegnato ai vostri figli come comportarsi con voi. Se qualcuno può prenderne anche uno soltanto per allattarlo può chiamare il 333 942 2217. Vi forniremo noi latte, traversine e salviettine.Dateci una mano a salvarli”.

Forza, aiutiamo e adottiamo. O comunque facciamo girare la notizia affinché si possano aiutare questi cuccioli indifesi.

Salva