A Comiso ritorna la festa degli artisti 2024

Un grande appuntamento sta per prendere il via. Ritorna, sabato 13 luglio, “La Festa degli Artisti” che avrà come location, per quanto riguarda l’edizione 2024, la suggestiva cornice della villa comunale di Comiso. L’obiettivo è sempre quello, fare cioè emergere il talento dei partecipanti, dando l’opportunità di confronto e condivisione in un contesto artistico e formativo di festa e di gioia. “La gara, per tutti noi – sottolinea il patron Maurizio Di Mauro – ha un valore relativo. Nel senso che è sì importante la sana competizione ma puntiamo, soprattutto, a creare occasioni di incontro tra persone amanti della buona musica ed esperti veri e propri. Tutto ciò ci può consentire di alzare ulteriormente l’asticella nella nostra provincia per fare in modo che il movimento musicale si arricchisca ulteriormente di elementi positivi”.

A presiedere la giuria di questa edizione sarà Saro Ingegneri, cantautore siciliano, molto noto per le sue qualità artistiche e umane, punto di riferimento anche di numerosi cantanti dello star system del nostro Paese per i quali ha scritto canzoni di successo. Gli altri componenti della giuria sono: Alessia Pallavicino, Peppe Mavilla, Giovanni Leon, Pippo D’Andrea e Salvino Donzella. Ospite e co-conduttore dell’appuntamento, che come sempre sarà presentato dal patron Di Mauro, il giovanissimo “Italobartolomeo tuttoattaccato” mentre gli Evergreen saranno la band della manifestazione. La Festa degli Artisti prenderà il via a partire dalle 20. Ci sarà come sempre il premio Daniele Savasta che è stato istituito per premiare la bontà dell’animo umano. Il premio dell’edizione 2024 sarà attribuito a Salvatore Campo, un imprenditore ragusano benefattore e finanziatore di numerosi progetti di supporto ai più deboli, soprattutto in Madagascar. “Ci sono tutti gli ingredienti – conclude Di Mauro – per vivere anche questa edizione nella maniera migliore, con la consapevolezza che si possa puntare sempre più in alto rispetto agli obiettivi che ci siamo posti di raggiungere”.

