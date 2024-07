Vittoria. Tentato furto presso azienda costruzione serre

A notte fonda, si attivava l’antifurto di una nota azienda produttrice di strutture in ferro per la costruzione di serre a Vittoria. Immediatamente, le Guardie Giurate dell’Istituto di Vigilanza LA SICUREZZA di Vittoria, si dirigevano sul posto.

Dalla sala operativa dell’istituto di vigilanza venivano attenzionate le telecamere di videosorveglianza notando le sagome di due malintenzionati all’interno del perimetro aziendale.

Tempestivamente venivano allertati i responsabili aziendali ed Carabinieri di Vittoria che subito inviavano due radiomobili.

Dal controllo congiunto con i militari dell’Arma, dei due individui notati nessuna traccia.

Infine, i responsabili aziendali affermavano che non era stato asportato nulla.

La capillare presenza delle Guardie Giurate e la sempre attiva collaborazione con le Forze dell’Ordine ha impedito il compiersi di un potenziale reato.

Salva