Pd Ragusa. Vegetazione spontanea anche vicino gli uffici comunali

“Continuano ad arrivare segnalazioni sulla mancanza di decoro, a causa dell’eccessiva vegetazione spontanea, in alcune zone strategiche della nostra città di Ragusa”. Ad affermarlo è il consigliere comunale del Pd, Mario Chiavola, che porta due casi a mo’ di esempio, sollecitando l’assessore al ramo a intervenire. “Assessore che – chiarisce Chiavola – mi invita sempre a inoltrargli le foto delle anomalie affinché così si possa agire. E io lo faccio con la speranza che accada qualcosa di positivo. Intanto, però, prendiamo atto che, nella cosiddetta salita della Salinella, la strada comunale ex Sp 58 è diventata impercorribile, perché i cespugli invadono la carreggiata restringendo la sede stradale con il timore che quando due auto si incrociano rischiano di toccarsi. Davvero improponibile che arrivati al 9 luglio si debba ancora intervenire in proposito”. “Ma la cosa più curiosa – aggiunge Chiavola – è che il Comune di Ragusa, a casa propria, faccia i conti con la presenza di erbacce. Accade, infatti, che nei cortili interni di via Spadola, l’area del Comune che ospita l’ufficio Tributi, i Servizi sociali, la polizia municipale, gli operai della manutenzione, e altro ancora, la presenza di erbacce un po’ ovunque faccia fare ai cittadini una semplice riflessione: “Come possiamo immaginare che il sindaco tenga pulite le strade pubbliche quando a casa propria la situazione è questa?”. A questo punto, sarebbe da dire che ce ne facciamo una ragione. Ma invitiamo il primo cittadino a non usare più la parola decoro quando si parla di queste cose perché, piuttosto, tutto quello che vediamo è semplicemente indecoroso”.

Salva