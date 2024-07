USA. Preoccupano gli acquisti immobiliari effettuati da cinesi

Wyoming. (gr)

La città spazzata dal vento di Cheyenne, nel Wyoming, nota per la sua cultura cowboy, non pare d’acchito un posto in cui ci si dovrebbe preoccupare per lo spionaggio geopolitico. Tuttavia, l’amministrazione Biden era abbastanza preoccupata nel maggio scorso da emettere un ordine esecutivo che chiudeva MineOne Partners Ltd. e le sue affiliate. Si tratta di aziende in maggioranza di proprietà di cittadini cinesi. Il sito di 12 acri, acquistato nel 2022, si trova a un miglio di distanza dalla Warren Air Force Base, sede dei missili balistici intercontinentali nucleari statunitensi Minuteman III. I terreni acquistati o posseduti da persone ed entità con legami con la Cina e situati vicino a strutture o infrastrutture militari saranno esaminati più da vicino mentre aumentano le tensioni tra Washington e Pechino. Tra il 2020 e il 2022 gli investitori cinesi hanno effettuato ben 97 transazioni fondiarie, la maggior parte tutte di cittadini stranieri. I dati non elencavano specificamente le operazioni immobiliari, secondo un rapporto del 2022 del Comitato per gli investimenti esteri negli Stati Uniti (CFIUS). Il CFIUS è responsabile del monitoraggio e dell’indagine sugli acquisti immobiliari e commerciali dei cittadini stranieri. Gli Stati con le maggiori partecipazioni cinesi sono il Texas, 159.640 acri; Carolina del Nord, 44.776 acri; Missouri, 43.071 acri; Utah, 32.447 acri; e Virginia, 14.382 acri, secondo l’USDA nel suo recente rapporto. La maggior parte della terra è detenuta da una manciata di investitori cinesi. Tuttavia, finora, la legislazione federale per limitare l’acquisto di terreni da parte di cittadini o entità cinesi non è andata da nessuna parte. Gli stessi divieti presidenziali di acquisizioni straniere come quello fatto dal presidente Joe Biden emessi contro MineOne sono rari. In un’audizione del 26 giugno, i legislatori del Comitato per la supervisione e la responsabilità hanno discusso gli sforzi di Pechino finalizzati a indebolire gli Stati Uniti su più fronti. Il deputato del Texas Pat Fallon, ha detto durante un’audizione che la Cina è molto più pericolosa di quanto non sia mai stata l’Unione Sovietica. Fallon, che fa anche parte del Comitato per le Forze Armate, ha affermato che il Partito Comunista Cinese (PCC) sta mettendo alla prova la determinazione degli Stati Uniti. Ha definito il PCC «bulli pericolosi”, ricchi e molto ben armati. Sarà un giorno buio per l’umanità se il Partito Comunista Cinese raggiungerà il suo obiettivo di egemonia mondiale”, ha detto. Giorni dopo Fallon aveva dichiarato che l’acquisto di terreni vicino alle installazioni militari è una “grave minaccia” per la sicurezza nazionale. “Sto scegliendo con cura le mie parole. Non voglio sottovalutare la minaccia perché non si può più sottovalutarla”, ha concluso.

