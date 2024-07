Approvato dalla Commissione bilancio il Consuntivo 2022

La Commissione Bilancio del comune di Modica ha votato in questi giorni con parere favorevole gli atti che gli sono stati sottoposti, tra cui il rendiconto di Gestione 2022, un Debito fuori bilancio per transazione con Banca Sistema spa per un totale di 20.000 euro circa e una Variazione di bilancio di n. 3 progetti finanziati dalla Regione Sicilia rispettivamente per 97.000, 194.000 e 250.000 euro, esitati dalla commissione con 5 voti favorevoli Ruffino-Franzò-Giurdanella-Civello-Aurnia e 1 astenuto, Gugliotta. Partendo dal Consuntivo 2022 siamo consapevoli di aver votato favorevolmente una proposta che sicuramente è nella giusta direzione in termini di continuità e di risanamento dell’Ente. Riconoscere il percorso che il Comune ha intrapreso è da sprone per dare fiducia e mandato all’Amministrazione affinché si seguano le linee guida dettatoci dal Commissario ad hoc con la supervisione e parere favorevole del Collegio dei Revisori con le loro dovute osservazioni. Siamo grati anche di accogliere tre diverse linee di finanziamento dalla Regione sotto l’impulso dell’On. Abbate e relativamente alla realizzazione di un campo da bocce indoor, alla realizzazione della Cittadella dello sport presso la scuola R. Poidomani e la ristrutturazione del centro per l’impiego di c. da Michelica. Siamo orgogliosi di aver contribuito celermente anche questa volta e con gli interventi dell’Amministrazione e dei Dirigenti tutti, all’approfondimento minuzioso di ogni atto propostoci.

Salva