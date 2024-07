Si consolidano argini Torrente Modica-Scicli

Un’importante opera di protezione civile.

Il Comune di Scicli ha dato il via ai lavori di consolidamento degli argini del torrente Modica-Scicli lungo la cosiddetta Fiumara in contrada Fontanelle per un importo di 567 mila euro.

Ad aggiudicarsi l’opera, secondo quanto rendono noto il sindaco Mario Marino e l’assessore Enzo Giannone, la ditta Mi.Co Srl di Mussomeli.

L’opera di messa in sicurezza dell’alveo del torrente nel tratto Modica-Scicli è stata finanziata dalla Protezione Civile in seguito ai danni dell’alluvione del gennaio 2017.

