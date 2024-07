Legambiente. Santa Croce Camerina amico delle tartarughe

Santa Croce è ufficialmente Comune “Amico delle tartarughe marine”. Questa mattina la cerimonia ufficiale del riconoscimento da parte di Legambiente Sicilia. A consegnare all’amministrazione la certificazione, Alessia Gambuzza, componente del direttivo dell’associazione ambientalista. Il Comune di Santa Croce Camerina ha infatti aderito al progetto “Life Turlenest”, volto a tutelare i nuovi siti di nidificazione della tartaruga marina Caretta Caretta, e ha sottoscritto un protocollo d’intesa con Legambiente per promuovere azioni di sensibilizzazione ambientale e per salvaguardare la natura. Presenti, questa mattina, il sindaco, Peppe Dimartino, il vice sindaco Francesco Dimartino, il presidente del Consiglio comunale Luca Agnello e la consigliera Roberta Iacono, che hanno ricevuto la bandiera che sarà installata a Punta Secca e che simboleggia l’impegno del Comune verso la tutela ambientale. Nel litorale camarinense, com’è noto, sono già avvenute, prima a Casuzze e poi a Punta Braccetto, due deposizioni di uova prontamente segnalate e protette.

“Un momento significativo per il nostro Comune – hanno commentato gli amministratori di palazzo del Cigno – poiché ci inorgoglisce essere un ente a tutela della natura e di fenomeni emozionanti e simbolici come la deposizione e la schiusa delle uova della tartaruga caretta caretta. Abbiamo rinnovato il nostro impegno, già in essere, per la tutela ambientale consapevoli del grande tesoro di bellezza naturale racchiuso a Santa Croce e lungo tutto il suo litorale”.

