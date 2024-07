Liste d’attesa. ASP Ragusa contrattualizza 7 mila prestazioni

Nell’ambito del Piano straordinario per l’abbattimento delle Liste d’attesa e sulla scorta dei finanziamenti ricevuti dall’assessorato regionale per la Salute, l’ASP di Ragusa, a partire dal 1° luglio, comunica di aver contrattualizzato con alcune strutture convenzionate n.7244 prestazioni diagnostiche, di cui: n.1022 Risonanze magnetiche; n. 834 Tac; n. 5388 Ecografie.

“Si tratta delle prestazioni ritenute maggiormente critiche, che smaltiremo in maniera più celere con l’ausilio degli accreditati – dice il Direttore generale dell’ASP, Giuseppe Drago -. Grazie ai fondi stanziati dalla Regione negli anni 2022-23, metteremo a disposizione dell’utenza un numero maggiore di slot per le prenotazioni, garantendo in questo modo la tempestività d’accesso alle cure”.

Inoltre, dal 15 marzo scorso, in ottemperanza a una nota della Regione siciliana e al Decreto assessoriale n.212, l’ASP di Ragusa ha istituito un team aziendale per consentire l’accesso dei cittadini ai cosiddetti “percorsi di tutela”, cioè i percorsi alternativi alle prestazioni specialistiche di “primo accesso” nel caso in cui venga superato il tempo massimo di attesa a livello istituzionale. Allo stato attuale sono n.137 le istanze pervenute ed evase, di cui 126 garantite nei tempi previsti e 11 rigettate per inappropriatezza della richiesta.

Tutte le indicazioni e la modulistica utili alla presentazione delle istanze sono disponibili sul sito web aziendale, all'indirizzo https://www.asp.rg.it/liste-attesa

