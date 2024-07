Istituito a Marina di Ragusa e Punta Braccetto servizio vigilanza e salvataggio in mare

“Dal primo luglio – afferma il sindaco Peppe Cassì – e fino al 15 settembre, come negli anni precedenti, la Protezione Civile Comunale ha istituito sulle nostre spiagge il servizio di vigilanza e salvataggio in mare.

Ricordo, innanzitutto, sia il numero verde per contattare il presidio di Protezione Civile di Marina, attivo dalle 9 alle 19 tutti i giorni, 800 896 997, e il 1530, numero di emergenza della Guardia costiera.

Sono due le postazioni con torretta istituite, una nella spiaggia dogana a Marina e una a Punta Braccetto, ciascuna con 4 assistenti ai bagnanti al giorno, così da garantire un servizio continuato dalle ore 9 alle ore 19”.

“Alle torrette – prosegue l’assessore alla Protezione civile, Giovanni Iacono – si aggiunge il supporto di 4 unità operative equipaggiate con mezzi nautici, 2 gommoni e una moto d’acqua.

Oltre ai dispositivi e alle strumentazioni di soccorso in dotazione del nostro personale, la struttura Arillà, che ringrazio, sita vicina alla Torretta Dogana, ha messo a disposizione dei nostri addetti al salvataggio un ulteriore defibrillatore ed un rescue surf.

Un ringraziamento sentito va ovviamente ai responsabili di coordinamento e a tutto il personale e ai volontari di Protezione Civile”.

