Un vasto incendio ha interessato il territorio monterossano

Sabato mattina, intorno, alle 10, è scoppiato un vasto incendio in contrada Monte Casasia nel Demanio forestale tra Monterosso Almo e Chiaramonte Gulfi. Vista la gravità della situazione sono immediatamente intervenuti le squadre antincendio boschivo, i Vigili del Fuoco e gli uomini della protezione civile di Chiaramonte Gulfi ed i Rangers Europa di Monterosso Almo. Per domare definitivamente le fiamme nell’impervia zona sono intervenuti anche due Canadair, due elicotteri Falco 1 e Falco 8 oltre l’elicottero Orso Bruno. L’incendio è stato domato definitivamente verso le 19. Non pochi i danni arrecati alla vegetazione.

Nelle foto alcuni momenti drammatici del vasto incendio.

