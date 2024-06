Parco Nazionale degli Iblei. Chiarisce il sindaco di Monterosso

Sulle problematiche di questi giorni sull’istituendo Parco Nazionale degli Iblei è intervenuto, in sintonia con gli altri sindaci e deputati interessati, il sindaco Salvatore Pagano con un lungo comunicato che si pubblica integralmente.

“In data 26 giugno 2024 è stata convocata la IV commissione regionale ambiente, territorio e mobilità. con all’ordine del giorno: ”Audizione in merito all’iter istitutivo del Parco Nazionale degli Iblei. Il sindaco di Monterosso Almo è stato convocato insieme agli altri sindaci il cui territorio è compreso nel perimetro del parco per un’ audizione e acquisire determinazioni. Ebbene il sindaco di Monterosso insieme alla gran parte dei sindaci intervenuti e dei deputati presenti hanno mosso severe critiche sul piano del parco che così come configurato, a detta di quasi tutti, avrebbe creato grandi problemi alle comunità interessate. Seppure salvando l’idea in generale del parco, quello che si era configurato negli anni caratterizzati da un dibattito sterile e manicheo non avrebbe promosso lo sviluppo e la conservazione dell’ambiente e del patrimonio naturalistico e architettonico ma creato seri problemi. I sindaco di Monterosso aveva già inviato due note alla Regione nel 2022 in cui metteva in risalto tali problemi e evidenziando alcune incongruenze giuridiche che negli anni avrebbero potuto creare danni al territorio. in particolare il testo prodotto non rappresentava lo spirito ed i fini della legge quadro sulle aree protette, la legge n. 394 del 1991. Nel merito, a differenza della legge, la disciplina di tutela dell’istituendo piano la metteva in conflitto palese con alcuni articoli della legge. In particolare la possibilità di coniugare tutela del territorio con la ricerca e la valorizzazione di risorse quali il metano… Come è noto una parte del nostro territorio oggetto di ricerche effettuate pare sia ricca di tali risorse…. Queste e altre cose sono state evidenziate, arrivando al risultato che pur salvando l’idea di un parco, quello risultante da questo lungo processo, si è rivelato inadeguato e quindi sospeso..”

