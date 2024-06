Santa Croce Camerina. Al via Eventi d’estate 2024

Inizia domani, con l’estemporanea d’arte a cura di Gianni Giacchi, Eventi d’estate 2024, il ricco calendario di spettacoli, musica, eventi che accompagnerà le settimane estive di Punta Secca e Casuzze fino alla fine di agosto. Tante le conferme ma tante anche le novità. A partire da Vivi Punta Secca, in programma il 5, 6 e 7 luglio, che vedrà diverse installazioni artistiche nella borgata marinara oltre al concerto di Deborah Iurato e della Women Orchestra. Ed ancora, la decima edizione di Libri d’aMare con Ninni Bruschetta, Melissa Panarello, Antonella Di Bartolo e Rocco Barbaro e la terza di una manifestazione apprezzatissima come Calici sotto le stelle, che ritorna ancora una volta nella serata del 10 agosto. Tra le novità, Beer Fest Punta Secca, in programma il 4, 5 e 6 agosto con la presenza dei birrifici locali e tre concerti, uno per ciascuna serata. Ma non mancheranno le conferenze, i dibattiti, la danza, i momenti dedicati ai più piccoli. “Ci accingiamo a organizzare l’estate per il terzo anno consecutivo – commenta il sindaco Peppe Dimartino -. Proponiamo alcune novità ma al tempo stesso confermiamo convintamente tutto ciò che i nostri concittadini, ma anche i turisti e i tantissimi villeggianti che ogni anno si riversano nelle nostre borgate marinare, hanno dimostrato di apprezzare di più. Non posso non ringraziare per il grande lavoro l’assessore agli Eventi e Spettacoli Caterina Gambino e l’intera Giunta, le associazioni oltre alle attività commerciali e gli sponsor, che hanno contribuito in maniera importante e che insieme ai finanziamenti regionali, ci hanno permesso di proporre un calendario ricchissimo, di cui soltanto una piccola parte ha inciso nelle risorse comunali.

