Fine settimana di gare per la Società Ippica Ragusana

Doppia trasferta, nel fine settimana, per gli atleti della Società Ippica Ragusana. La children Elena Arezzo con la sua fidata Princess Nena e’ presente agli open d’Italia Pony che si stanno svolgendo presso il “Riviera Horse Resort”. L’evento di interesse federale si svolge a San Giovanni in Marignano con l’Open d’Italia e Campionati Italiani Assoluti Pony. Sono tanti gli atleti da tutta Italia pronti a contendersi, sul campo, gli ambiti titoli tricolore che scopriremo domenica 30 giugno. Un altro nutrito gruppo di allievi della Sir sarà presente presso il Circolo Ippico San Bartolo di Pozzallo per la fase conclusiva del Trofeo Nino D’aquila. Gli atleti seguiti dai tecnici della SIR Matilde Boscarelli e Mario Scribano si confronteranno sui campi di gara nelle diverse prove e categorie.

“La presenza dei nostri allievi nelle competizioni – spiega Giorgio Battaglia Presidente della SIR – da’ all’associazione una forte spinta a perseguire gli scopi istituzionali finalizzati alla crescita di tutto il movimento equestre locale. L’equitazione è uno sport capace di creare storie ed emozioni davvero speciali come, quotidianamente, i nostri atleti ci dimostrano. Questi giovani ci insegnano che la determinazione e la perseveranza possono portarci a superare qualsiasi ostacolo. Ai nostri cavalieri ed amazzoni i migliori auguri”.

