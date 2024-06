Pride 2024, sostegno e adesione del M5S Ragusa

Anche il Movimento 5 Stelle provinciale, come avvenuto per le precedenti edizioni, dà il proprio sostegno ufficiale al Pride e alle iniziative collegate che saranno organizzate a Marina di Ragusa. A darne comunicazione, il coordinatore provinciale, Federico Piccitto, che spiega: “In un momento in cui si moltiplicano i tentativi di alimentare grandi divisioni, abbiamo bisogno invece di unire e di contrastare la cultura dell’odio e della discriminazione. C’è bisogno di una società progressista, egualitaria, inclusiva, e sosteniamo convintamente il Pride perché ci sentiamo tutti parte di una grande comunità. Sono eventi che servono anche a questo, a permettere alle persone di rendersi visibili e non doversi più nascondere, cosa che ancora non è scontata, specialmente nelle piccole realtà. Sosteniamo ed appoggiamo ogni tipo di famiglia e di relazione, nella consapevolezza di vivere in una società multisfaccettata, in un Paese dove l’accettazione non è affatto scontata”.

